الحدود يتغلب على الكرخ بهدف وحيد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز نادي الحدود، اليوم الثلاثاء، على مضيفه نادي الكرخ بهدف دون مقابل في اولى مباريات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب الكوت عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف الفوز الوحيد للحدود عن طريق مجتبى عادل بالدقيقة 84 من عمر اللقاء سجل الهدف.

ادار اللقاء الحكم الدولي مهند قاسم يساعده كل من الحكمين كرار عبد الكريم وصفاء جاسم، والحكم الرابع علاء سالم، وحكم الفار مهند مناف.