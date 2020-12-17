الحدود وإمام المتقين يتاهلان إلى نهائي دوري الركبي

شفق نيوز/ تأهل فريقا الحدود وإمام المتقين، يوم الخميس، الى المباراة النهائية لبطولة الجمهورية (دوري العراق لسباعي الركبي ) التي جرت مبارياتها اليوم الخميس على ملعب البرج في جامعة بغداد.

وحقق الحدود نتائج مميزة في الدوري وتأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق الصحة والبيئة في مباراة نصف النهائي، فيما تأهل فريق إمام المتقين الى المباراة الختامية بتغلبه على الجنسية.

وكانت نتائج مباريات الدور الاول، فوز الحدود على فريق الطف والجنسية على اتحاد الحويجة، فيما تغلب الصحة والبيئة على واحد حزيران وفاز إمام المتقين على عين التمر.