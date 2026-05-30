الحدود وكربلاء في مواجهة فاصلة لحسم بطاقة ملحق الصعود إلى دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

يلتقي فريق الحدود، يوم السبت، نظيره كربلاء في مباراة فاصلة (بلاي أوف) لحسم بطاقة التأهل إلى الملحق النهائي المؤهل لدوري نجوم العراق، وذلك بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي في الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويدخل الحدود المواجهة بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث، فيما جاء كربلاء بالمركز الرابع، ليتنافس الفريقان وفق نظام المسابقة على فرصة مواصلة مشوار الصعود.

وبحسب تعليمات البطولة، تُقام المباراة على مدى 90 دقيقة، وفي حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وإذا استمر التعادل بعد انتهاء الأشواط الإضافية، فإن الحدود سيتأهل مباشرة إلى الملحق النهائي بصفته صاحب المركز الثالث، من دون اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وسيواجه المتأهل من لقاء الحدود وكربلاء صاحب المركز الثامن عشر في دوري نجوم العراق، والذي سيتحدد بين فريقي أمانة بغداد ونفط ميسان عقب ختام منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.