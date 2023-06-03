الحدود والقاسم "حبايب" في انطلاق الجولة 32 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الحدود، اليوم السبت، مع ضيفه فريق نادي القاسم سلبياً من دون أهداف في انطلاق الجولة 32 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة 4:45 مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده 43 بالمركز التاسع كما رفع القاسم رصيده للنقطة 33 بالمركز 17.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 31 برصيد 64 نقطة يلاحقه القوة الجوية بالوصافة برصيد 63 نقطة ثم الزوراء بالمركز الثالث برصيد 57 نقطة والطلبة رابعاً برصيد 53 نقطة.