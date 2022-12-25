الحدود بطلاً للعراق في المصارعة الرومانية (صور)

شفق نيوز / توج فريق الحدود للمصارعة، يوم الأحد، بالمركز الأول في ختام بطولة الأندية العراقية للمتقدمين بالمصارعة الرومانية، التي نظمها الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة على بساط قاعة نادي الصليخ الرياضي.

وقال رئيس اتحاد اللعبة شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة أقيمت في بغداد بمشاركة 16 نادياً مثلوا مختلف أندية العراق".

وأضاف عبد الكاظم، أن "الحدود توج أولا، بينما جاء فريق الجيش بالمركز الثاني، في حين حل الحشد الشعبي والشرطة ثالثاً بالتساوي".

وتعد بطولة المصارعة الرومانية، ضمن آخر نشاطات منهاج الاتحاد العراقي للعبة خلال العام 2022.