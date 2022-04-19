شفق نيوز/ توج فريق الحدود بطلاً لدوري الدرجة الاولى العراقي بعد فوزه على كربلاء بهدف وحيد في ختام منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للممتاز.

وسجل فريق نادي الحدود هدفه الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الاول عن طريق عصام ياسين لينتهي الشوط الاول بتقدم الحدود بهدف نظيف للاشيء لكربلاء .

وتعد مباراة اليوم، لتحديد المركزين الاول والثاني في نهائي دوري الدرجة الاولى لكرة القدم، اذ سبق وان ضمن الفريقان التأهل لدوري الكبار بحسب نظام منافسات الدوري العراقي حيث يتأهل فريق واحد من المجموعتين الاولى والثانية لحجز مقعدين في دورينا الممتاز للموسم 2022-2023.

وكان فريق الحدود قد تأهل عن المجموعة الاولى للدوري الممتاز برصيد 41 نقطة تاركاً المركز الثاني لفريق دهوك الذي جمع 34 نقطة ، بينما تاهل كربلاء اولازعن المجموعة الثانية برصيد 44 نقطة تاركاً المركز الثاني للناصرية برصيد 41 نقطة.