الحدود الى الدوري الممتاز لكرة القدم وهبوط 4 فرق للدرجة الثانية

شفق نيوز/ هبط أربعة فرق من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعد خسارتها في ختام منافسات المجموعة الأولى، لتتراجع إلى دوري الدرجة الثانية.

وأسفرت مواجهات اليوم في دوري الدرجة الأولى عن فوز فريق الدفاع المدني على فريق سوق الشيوخ بنتيجة 4–0، كما فاز فريق مصافي الجنوب على فريق نادي المرور 3–0.

وتغلب فريق نادي الصليخ على عفك 2–1، وبنفس النتيجة فاز الرمادي على فريق دهوك 2–1، وفاز فريق نادي الكوفة على فريق نادي ميسان 2–1.

وأدت هذه النتائج إلى هبوط أربعة فرق من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث هبط من المجموعة الأولى فريقا المرور وسوق الشيوخ، كما هبط من المجموعة الثانية فريقا مصافي الجنوب والعلم، بينما ضمن فريق الحدود من المجموعة الاولى التأهل الى الدوري العراقي الممتاز.