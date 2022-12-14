الحدود العراقي يحصد 7 اوسمة في بطولة العالم للجوجيتسو

شفق نيوز/ حقق لاعبو فريق نادي الحدود للجوجيتسو، يوم الاربعاء، سبعة اوسمة ملونة في بطولة الاندية العالمية لمحترفي اللعبة المقامة في مدينة اسطنبول التركية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو، مخلص حسن، لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من 700 لاعب مثلوا مختلف اندية العالم شاركوا في البطولة، وقد أظهر لاعبو نادي الحدود ممثل العراق بالبطولة نتائج جيدة جدا اذ تمكنوا من التفوق على لاعبين على مستوى عال".

واضاف ان "نتائج لاعبي نادي الحدود اسفرت عن خطف سبعة اوسمة، حيث نال اللاعبون، وضاح عليوي وساماً ذهبياً، ومرتضى كمال وساماً ذهبياً، وانور عز الدين وساماً ذهبياً وآخر فضياً، كما فاز وسام جبار بوسامين برونزيين، ومهند حسن وساماً برونزياً".

يذكر ان لاعب المنتخب العراقي محمد ناظم، حصل على وساماً نحاسياً في بطولة العالم بالجوجيتسو والكوراش التي جرت في الهند أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.