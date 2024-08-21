الحارس مانويل نوير يعلن اعتزال اللعب دولياً

شفق نيوز/ أعلن حارس نادي بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير، يوم الأربعاء، عن اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده لكرة القدم.

وقال نوير في مقطع فيديو على "إنستغرام"، إنه "بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع ناشيونال مانشافت. أي شخص يعرفني يعرف أن قراراً من هذا النوع لم يكن سهلاً بالنسبة لي"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبذلك وضع نوير حداً لمسيرته مع المنتخب الألماني عن 38 عاماً، منهياً بذلك مشواراً خاض خلاله 124 مباراة بألوان "مانشافت" الذي أحرز معه لقب مونديال 2014، ونال معه المركز الثالث عام 2010.

وسبق لنوير أن كشف قبل كأس أوروبا التي استضافتها بلاده هذا الصيف وودعتها من ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد، أنه سيحسم مستقبله مع المنتخب بعد النهائيات القارية التي كانت المشاركة الكبرى الثامنة له بألوان بلاده.

وبهذا تكون الخسارة أمام إسبانيا في الخامس من تموز/ يوليو الماضي في شتوتغارت، المشاركة الأخيرة لنوير بألوان المنتخب الذي بدأ معه مشواره في الثاني من حزيران/ يونيو 2009 في مباراة ودية ضد الإمارات انتهت بفوز الألمان 7-2.

ويحتل نوير المركز الخامس على لائحة أكثر المشاركين مع المنتخب الألماني بـ124 مباراة، بفارق 26 عن صاحب الرقم القياسي لوتار ماتيوس.

وخلافاً لألقابه الكثيرة مع بايرن الذي توج معه بالدوري المحلي 11 مرة متتالية بين 2013 و2023 والكأس المحلية خمس مرات وكل من دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والكأس السوبر الأوروبية مرتين، يبقى لقب مونديال 2014 في البرازيل التتويج الوحيد لنوير بألوان المنتخب الوطني.