الجيش يحسم لقب الرجال وفتاة نينوى تتألق في بطولة أندية العراق لألعاب القوى

شفق نيوز- بغداد

اختتمت اليوم منافسات بطولة اندية العراق لألعاب القوى (الدور الثالث) بمشاركة 82 نادياً، والتي أُقيمت في ملعبي المركز التخصصي بوزارة الشباب والرياضة والمركز التدريبي في البياع (فعاليات الرمي) على مدى ثلاثة أيام متواصلة، وشهدت تنافساً حاداً بين الأندية ونتائج مميزة في عدد من الفعاليات.

واسفرت نتائج الرجال عن تتويج فريق الجيش بالمركز الأول لفئة الرجال برصيد 298 نقطة، وجاء فريق الشرطة ثانياً برصيد 249 نقطة، فيما حل نادي الحشد ثالثاً برصيد 129 نقطة.

أما في فئة الشباب، فاز نادي الحلة أولاً وجمع 270 نقطة، ومصافي الشمال ثانياً برصيد 254 نقطة، وبني سعد ثالثاً برصيد 92 نقطة.

ولفئة الناشئين تُوّج الحلة أولاً برصيد 189 نقطة، وبلدية الموصل ثانياً برصيد 118 نقطة، وحل نادي عفك ثالثاً برصيد 80 نقطة.

اما نتائج النساء، فقد اسفرت عن تتويج نادي فتاة نينوى أولاً لفئة السيدات برصيد 257 نقطة، ونادي البيشمركة ثانياً برصيد 189 نقطة، ونادي نفط ميسان ثالثاً برصيد 77 نقطة.

وفي فئة الشابات، حل نادي نفط الشمال أولاً برصيد 172 نقطة، بينما خطفت فتيات نادي السلام المركز الثاني برصيد 154 نقطة.

أما في فئة الناشئات، جاء نادي غاز الشمال أولاً بـ 185 نقطة، ونادي السلام ثانياً بـ 154 نقطة، وآليات الشرطة ثالثاً برصيد 109 نقاط.

وقاد المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "المستوى الفني للبطولة كان جيداً جداً رغم الظروف التي أحاطت بها، من بينها أرضية الملعب"، مشيراً إلى أن "اللاعبين حققوا نتائج مميزة تدل على حجم العمل والجهد الذي بذله مدربوهم ، مما أثمر عن أرقام واعدة".

وأوضح جواد، أن "البطولة كانت ختام منهاج الاتحاد لهذا الموسم، وشهدت تنظيماً جيداً وحضوراً مميزاً وحرصاً واضحاً من الأندية على نجاحها".

وعن الأرقام العراقية التي تحطمت خلال المنافسات، أوضح المدير التنفيذي أن "الاتحاد سيعقد اجتماعاً لمجلس ادارته لاقرار الأرقام ومصادقتها بعد التأكد من قانونية الملعب الذي احتضن البطولة".