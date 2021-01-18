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الجيش يتوّج بلقب بطولة اندية العراق بالملاكمة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-18T17:06:18+0000
الجيش يتوّج بلقب بطولة اندية العراق بالملاكمة

شفق نيوز/ اختتمت منافسات بطولة اندية العراق للملاكمة فئة المتقدمين على قاعة اللجنة الاولمبية في محافظة البصرة يوم الاثنين بمشاركة ١٨٨ لاعبا يمثلون ٥٢ ناديا من مختلف محافظات العراق.

واستمرت البطولة لاربعة ايام متتالية افرزت وجوها جديدة من الملاكمين المميزين الذين يعُّول عليهم في رفد المنتخب الوطني خلال المنافسات الدولية القادمة.

وقال امين سر  اتحاد الملاكمة لوكالة شفق نيوز، إن "فريق نادي الجيش توج أولا وجامعاً ٤٤ نقطة، فيما جاء الاتصالات بالمركز الثاني حاصلا على ٢١ نقطة، ودجلة ثالثا جامعا ١٩ نقطة، واحتل المركز الثالث المكرر فريق نادي النجدة اذ حصل على ١٣ نقطة".

وأضاف عبد الزهرة ، انه "نظرا للتميز اللافت للنظر بالنسبة للملاكمين محمد انور من نادي الحسنين وحسن علي ناصر، قرر الاتحاد المركزي للعبة منحهما لقب افضل لاعبين في البطولة مناصفة، فيما منح اللاعب ديڤر فرهادي من نادي الجنوب لقب افضل لاعب خاسر في المنافسات".

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