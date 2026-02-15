الجيش يتوّج بطلاً لاختراق الضاحية في أربيل.. وفتاة نينوى تخطف لقب السيدات

شفق نيوز- أربيل

اختتمت منافسات بطولة أندية العراق لاختراق الضاحية، يوم الأحد، في نادي الفروسية بمدينة أربيل، حيث تعد البطولة الدور الأول من الدوري العام لألعاب القوى.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 78 نادياً.

وأسفرت نتائج الفرق عن تتويج نادي الجيش بمنافسات فئة الرجال بحصوله على 11 نقطة، وحل نادي النهارين من الكوت ثانياً وجمع 35 نقطة، بينما حل نادي الفتوة الموصلي ثالثاً برصيد 52 نقطة.

وفي فئة الشباب، جاء مصافي الشمال أولاً برصيد 16 نقطة والحلة ثانياً 38 نقطة ونادي بني سعد ثالثاً وحصل على 39 نقطة.

أما فئة الناشئين، فجاء الحلة أولاً برصيد 29 نقطة يليه صلاح الدين ثانياً بواقع 35 نقطة والشرطة ثالثاً برصيد 39 نقطة.

وفي منافسات السيدات جاء نادي فتاة نينوى أولاً برصيد 10 نقاط ونفط ميسان ثانياً وحصد 39 نقطة ونفط الشمال ثالثاً برصيد 45 نقطة.

كما حل نادي نفط الشمال أولاً في فئة الشابات برصيد 16 نقطة وغاز الشمال ثانياً برصيد 20 نقطة والطلبة ثالثاً برصيد 61 نقطة.

أما فئة الناشئات، فقد حل السلام أولاً برصيد 13 نقطة والكوفة ثانياً برصيد 25 نقطة ونادي تلسقف ثالثاً، 37 نقطة.