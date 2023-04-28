الجيش يتوج أولاً ببطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية والحشد الشعبي بالوصافة

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الجمعة، منافسات بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية والتي أقامها الاتحاد العراقي للألعاب المائية في العاصمة بغداد.

وقال امين سر اتحاد السباحة هاشم الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسات أسفرت عن تتويج فريق نادي الجيش بالمركز الأول فيما حل فريق نادي الحشد الشعبي ثانيا بينما جاء فريق نادي الشرطة ثالثاً".

واضاف ان "البطولة اقيمت على مدار يومين للفترة 27-28 نيسان الجاري واحتضنها مسبح الشعب الاولمبي المغلق في بغداد".

وكان فريق الجيش حل بالمركز الأول في البطولة الاخيرة بعد ان جمع 274 نقطة، وبالمركز الثاني جاء فريق نادي الشرطة وجمع 264 نقطة، وحلّ فريق الحشد الشعبي بالمركز الثالث برصيد 153 نقطة.