الجيش يتوج بلقب دوري كرة القدم لأندية بغداد دون 19 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أحرز نادي الجيش الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، لقب دوري أندية العاصمة بغداد لفئة دون 19 عاماً بعد فوزه على التاجي بنتيجة 1-0، في المباراة النهائية لاختتام المنافسات.

وجرت المباراة النهائية على ملعب التاجي في العاصمة بغداد عصر اليوم، وتوج الجيش بلقب البطولة بجدارة، وذلك بعد أداء متميز طوال مشواره وتحقيقه الانتصارات خلال منافسات البطولة.

وكان فريق الصليخ لكرة القدم دون 17 عاماً، قد حقق لقب دوري أندية بغداد بعد فوزه أمس الاثنين، على فريق التاجي بنتيجة 3-1.