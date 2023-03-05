الجيش يتوج بلقب الرجال ونادي اشور يحرز لقب النساء ببطولة اندية العراق لالعاب القوى

شفق نيوز/ توّج نادي الجيش بلقب بطولة اندية العراق بالعاب القوى بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 74 ناديا واستمرت المنافسات على مدار ثلاثة أيام تم فيها تحطيم ثلاثة أرقام قياسية عراقية جديدة.

وجمع نادي الجيش 277 نقطة ليحل اولاً، وحل نادي الشرطة بالمركز الثاني برصيد 254 نقطة، فيما أحرز نادي الحشد المركز الثالث جامعا 212 نقطة.

وفي منافسات النساء احتل نادي آشور المركز الاول 212 نقطة وحل البيشمركة ثانيا 183 نقطة واهلي ميسان ثالثا 44 نقطة، وتمكن نادي الحلة من الفوز بمنافسات الشباب جامعا 248 نقطة وحل نادي عفك ثانيا 140 نقطة ونينوى ثالثا 138 نقطة.

وفي منافسات الشابات؛ تمكن نفط الشمال من احراز المركز الاول 214 نقطة وفتاة نينوى ثانيا برصيد 160نقطة وحل نادي نفط ميسان ثالثا 100 نقطة.

وأحرز لقب الناشئين؛ نادي الحلة جامعة 228 نقطة وحل مصافي الشمال ثانيا 202 نقطة، فيما أحرز المركز الثالث نادي القرنة جامعا 51 نقطة.

وأحرزت ناشئات غاز الشمال المركز الأول برصيد 202 نقطة وجاء نادي السلام ثانيا جامعا 198 نقطة، وحل نادي الانبار ثالثا جامعا 132 نقطة.