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الجيش يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-08T16:36:36+0000
الجيش يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز/ توج فريق نادي الجيش بكرة اليد، يوم الاثنين، بلقب الدوري الممتاز بعد فوزه على نادي الشرطة في المباراة النهائية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن منافسات الدوري العراقي لكرة اليد للموسم 2021-2020، اختتمت اليوم في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، بعد ان حسم نادي الجيش لقاء الختام لصالحه امام الشرطة بفارق اربعة اهداف 28-24، ليحل نادي الشرطة ثانياً، فيما تمكن كربلاء من حسم المركز الثالث لصالحه بعد فوزه على نادي الفتوة الموصلي بفارق هدف واحد 24-23.

وجمع الجيش 30 نقطة اولاً، وفريق الشرطة ثانياً برصيد 24 نقطة، وفريق كربلاء ثالثاً برصيد 12 نقاط.

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