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الجيش أولاً للناشئين وأمانة بغداد للشباب في بطولة العراق لرفع الاثقال

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-13T11:03:26+0000
الجيش أولاً للناشئين وأمانة بغداد للشباب في بطولة العراق لرفع الاثقال

شفق نيوز/ أُختتمت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بطولة أندية ومؤسسات العراق لرفع الاثقال بمشاركة اكثر  من 120 رباعاً يمثلون 17 نادياً ومؤسسة عراقية  .

وتوج فريق نادي الجيش بالمركز الأول لفئة الناشئين فيما جاء نادي امانة بغداد بالمركز الثاني وأحرز نادي بدرة بالمركز الثالث .

بينما اسفرت منافسات فئة الشباب عن تتويج فريق نادي امانة بغداد بالمركز الأول وحصل نادي بدرة على المركز الثاني وحل فريق نادي الحشد الشعبي بالمركز الثالث .

وقال مصطفى صالح امين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن البطولة افرزت عناصر واعدة وتم اختيار الفائزين بالمراكز الاولى لتمثيل منتخب الناشئين واعدادهم بشكل جيد  للمشاركة في بطولة العرب للناشئين التي ستقام بمدينة اربيل العراقية في الخامس والعشرين من الشهر المقبل  بمشاركة عربية واسعة .

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