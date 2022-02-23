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الجيش والشرطة يقصان شريط افتتاح دوري الشباب للكرة الطائرة غداً

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-23T14:28:48+0000
الجيش والشرطة يقصان شريط افتتاح دوري الشباب للكرة الطائرة غداً

شفق نيوز/ تنطلق يوم غدٍ الخميس، منافسات التجمع الاول للأندية الأربعة المرشحة للشباب (تولد 2003-2004) للكرة الطائرة والتي ستحتضنها قاعة رعاية الموهبة في محافظة الديوانية بإقامة لقائين.

وسيقص شريط افتتاح المواجهات فريقي الجيش والشرطة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً تليها مواجهة مهمة بين غاز الجنوب والحبانية.

وفي اليوم التالي يلاعب الجيش فريق الحبانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ويواجه الشرطة غاز الجنوب في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وتختم لقاءات التجمع الأول يوم السبت المقبل إذ سيلتقي فريقي الجيش وغاز الجنوب في الساعة الثانية ظهرا ويلاعب الشرطة فريق الحبانية.

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