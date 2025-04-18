الجيش والحشد الشعبي يتأهلان إلى الدوري الممتاز لكرة القدم
شفق نيوز/ تأهل ناديا الحشد الشعبي والجيش،
رسميا من دوري الدرجة الأولى الى مصاف فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
للموسم 2025-2026.
فيما سيواجه فريق الشرقاط فريق الصوفية والفائز
منهما سيخوض المباراة الفاصلة امام صاحب الترتيب الـ18 من الدوري العراقي الممتاز
لتحديد هوية المتأهل الثالث.
واسفرت منافسات الدور الحاسم 6 لدوري الدرجة
الاولى، اليوم الجمعة، عن فوز فريق الحشد الشعبي على مضيفه الشرقاط بنتيجة 1-0.
كما فاز فريق الجيش على مضيفه فريق العلم
بنتيجة 3-1، وفاز فريق الصوفية على مضيفه فريق السماوة بنتيجة 2-1، وفاز فريق
بلدية الموصل على ضيفه فريق الصليخ 3-0.