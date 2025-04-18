الجيش والحشد الشعبي يتأهلان إلى الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تأهل ناديا الحشد الشعبي والجيش، رسميا من دوري الدرجة الأولى الى مصاف فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2025-2026.

فيما سيواجه فريق الشرقاط فريق الصوفية والفائز منهما سيخوض المباراة الفاصلة امام صاحب الترتيب الـ18 من الدوري العراقي الممتاز لتحديد هوية المتأهل الثالث.

واسفرت منافسات الدور الحاسم 6 لدوري الدرجة الاولى، اليوم الجمعة، عن فوز فريق الحشد الشعبي على مضيفه الشرقاط بنتيجة 1-0.

كما فاز فريق الجيش على مضيفه فريق العلم بنتيجة 3-1، وفاز فريق الصوفية على مضيفه فريق السماوة بنتيجة 2-1، وفاز فريق بلدية الموصل على ضيفه فريق الصليخ 3-0.