الجيش العراقي يعيد جسراً حيوياً للعمل دمره "داعش" قبل 6 سنوات

شفق نيوز/ أفاد مصدر إعلامي في الفرقة الخامسة للجيش العراقي، اليوم الاربعاء، بإعادة اعمار واصلاح جسر حيوي يربط محافظتي ديالى وصلاح الدين، مشيراً إلى أن الجسر تعرض للتدمير من قبل عناصر "داعش" عام 2014.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " القطعات الامنية والجهد الهندسي في اللواء 18 من الجيش العراقي التابع للفرقة الخامسة بالتعاون مع عمليات ديالى للحشد الشعبي شرعت، اليوم، بإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جسر الميتة على نهر العظيم الذي دمرته عصابات داعش الإرهابي منذ عام ٢٠١٤"، مبيناً أن "الهدف من العملية تسهيل مهمة عودة العوائل النازحة ومرور الاشخاص والعجلات المدنية والعسكرية ما بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".

وأكد المصدر أن "الخطة تتضمن تأمين وحماية الجسر ومحيطه لتسهيل عبور القطعات الامنية والتواصل مع قوات الامن في صلاح الدين لمنع تحرك وتسلل عناصر داعش وتهديد امن مناطق حدود ديالى الشمالية"، مشيرا الى أن "العملية تمت بتوجيه من قائد الفرقة الخامسة اللواء الركن عدنان سلمان عناد وبإشراف مباشر من قبل نائب القائد العميد الركن عبد الكريم حسين يوسف".

وتعد المناطق والقرى الحدودية المهجورة بين ديالى وصلاح الدين من اخطر بؤر واوكار "الارهاب"، بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة التي مكنت عناصر "داعش" من اتخاذها ملاذاً ومعاقل ومنطلقاً للهجمات الارهابية في مناطق اطراف ديالى وكركوك.