الجيش العراقي يتوجه إلى الكويت في مهمة آسيوية

شفق نيوز / توجه وفد نادي الجيش العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، إلى الكويت، لغرض المشاركة في بطولة الأندية الاسيوية الـ26 للعبة.

وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق نادي الجيش سيكون ممثلا للعراق في بطولة آسيا للأندية التي ستقام في مدينة الكويت للفترة من 17 - 27 من الشهر الجاري".

وأضاف عبد الرضا، أن "القرعة الآسيوية وضعت فريق الجيش في المجموعة الثانية إلى جانب أندية العربي القطري والشارقة الإماراتي والقادسية الكويتي وساي الهندي والشباب اللبناني".

وأكد أن "نادي الحيش سيواجه في أولى مبارياتة في البطولة نادي العربي القطري يوم الجمعة المقبل".

يذكر أن نادي الشرطة لكرة اليد، توج بلقب الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 بدون تعرضه لأي خسارة، وحل نادي الجيش ثانياً والحشد الشعبي ثالثاً.