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الجوية يؤكد صرف مستحقات لاعبيه وينفي تدخل الإدارة بتشكيلة الفريق

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-28T14:26:43+0000
الجوية يؤكد صرف مستحقات لاعبيه وينفي تدخل الإدارة بتشكيلة الفريق

شفق نيوز / أعلن مشرف نادي القوة الجوية، هيثم كاظم، يوم الخميس، صرف مستحقات اللاعبين كافة، فيما نفى تدخله بوضع تشكيلة الفريق.

وقال كاظم، وهو عضو أيضاً في إدارة النادي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عار عن الصحة"، مؤكداً أن عمله يقتصر على الاشراف وأنهُ "حلقة وصل بين الإدارة واللاعبين".

ودعا مشرف الصقور، وسائل الإعلام إلى "العمل بمهنية ودقة وحيادية في نقل الخبر والمعلومة الحقيقية".

من جانب آخر، أشار كاظم، إلى أن "إدارة النادي كانت قد سلمت جميع مستحقات اللاعبين ولم تكن مديونة لأي لاعب، وخلال الفترة المقبلة سيتم تسديد الدفعة الأولى لجميع لاعبي النادي الذين يمثلون الفريق حاليا".

ولفت إلى إن "اللاعب المحترف ويلسون أكاكبو تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس التهاب الكبد، وخلال الأيام المقبلة سيتواجد مع الفريق".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أصدر قرارات عدة منها اعتبار فريق القوة الجوية بكرة القدم فائزا على نوروز 3-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

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