الجوية يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع الصناعة ايجابيا

شفق نيوز/ خيّم التعادل على رابع مباراة في انطلاقة الجولة التاسعة عشر، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة بين فريقيّ القوة الجوية والصناعة في الساعة الخامسة مساء على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسجل القوة الجوية اولا في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب ابراهيم بايش، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الاول استطاع الصناعة التعديل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حيدر حسين.

وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده للنقطة 34 بالمركز الرابع، ورفع الصناعة رصيده للنقطة 24 بالمركز التاسع.