الجوية يهدد بالانسحاب من الدوري ويدعو للتحقيق بانتصارات الشرطة: تحكيم العراق مهزلة

شفق نيوز/ دعا نادي القوة الجوية، يوم الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في المباريات التي فاز بها نادي الشرطة "متصدر الدوري"، ملوحة بالانسحاب من دوري نجوم العراق، في حين وصفت التحكيم العراقي المهزلة.

وقالت إدارة النادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "يعبر نادينا مجددا عن استغرابه وأسفه الشديد عن المهازل التحكيمية التي عادت للمشهد مع كل جولة في دوري نجوم العراق، وسط صمت كبير من قبل المسؤولين والمشرفين على تنظيم اللعبة التي باتت تفتقد لشرف المنافسة والمهنية، لطالما هناك ضغوطات تمارس من قريب وبعيد".

وتابعت: "طالبنا منذ أكثر من شهرين بحكام أجانب لفريقنا والفريق المتصدر وذلك لحساسية المنافسة وشدتها، ولكن الغريب بالأمر أن الاتحاد استعان بحكام أجانب لفريقنا وتجاهل الفريق الآخر لقيادة مبارياته المهمة، وهو أمر مستغرب ويحتاج إلى توضيح".

وطالبت بـ"تأجيل الإعلان عن بطل الدوري لحين إصدار قرار محكمة كاس الدولية بخصوص قضية نادي زاخو، وهي القضية التي يرفض اتحاد الكرة الحديث عنها ويلتزم الصمت لحين نهاية الدوري".

ولفتت إلى أن "إدارة النادي تفكر جديا هذه المرة بالانسحاب من دوري نجوم العراق إذا لم يتحقق الإنصاف والعدالة وأن الانسحاب مشروط بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالمباريات التي كسبها متصدر الدوري (دون وجه حق) مع إعطاء هذه اللجنة صلاحيات مطلقة للاطلاع على تسجيلات غرفة (VAR) لكافة المباريات والتحقيق مع أي شخص يكون ضمن دائرة التقصير والاتهام".

وطالبت بـ"ضرورة توحيد توقيتات مباريات الجولتين الأخيرتين، وتسمية حكام أجانب للفرق المتنافسة على اللقب فيما تبقى من آخر مباراتين، على أن يكون الطاقم من ستة حكام، أربعة لإدارة المباراة واثنين لغرفة VAR".