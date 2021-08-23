الجوية ينفي تسمية مدرب جديد ويفصح عن أسباب التأخير

شفق نيوز/ نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، تسمية مدرب جديد للصقور، مشيرة الى الأسباب التي ادت الى تأخير ذلك.

وقال المكتب الاعلامي للنادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التأخير جاء للدراسة المستفيضة من قبل ادارة النادي للكثير من السير الذاتية لمدربين محليين وأجانب من اجل اختيار الافضل".

وطمأنت الادارة، الجماهير بأن "المدرب القادم لقيادة كرة الصقور سيكون اسما تدريبيا على قدر كبير من المسؤولية لقيادته لبر الأمان".

ونفت الادارة كل الأنباء التي "تحدثت عن التعاقد مع مدربين محليين وأجانب".

وأعلن المدرب حسن أحمد، الجمعة الماضية، اتفاقه مع إدارة القوة الجوية على تدريب الفريق.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة اتفقت بالاجماع على تسميتي مدربا للفريق، وبانتظار رئيس النادي الذي هو حاليا في اربيل لاتمام العقد".

واوضح ان "الجهاز الفني الذي سيساعده كل من جاسم محمد غلام وحبار هاشم وصادق سعدون ومدرب الحراس هاشم خميس".

واشار الى انه "سيختار توليفة جيدة من اللاعبين"، موضحا انه "سيبقي اللاعب الذي يقتنع به كما سيتابع عددا من المحترفين الذين يستفاد منهم الفريق لمشوار الجوية المقبل".

والاربعاء، أعلنت ادارة نادي القوة الجوية،، أنها ألغت فكرة التعاقد مع فييرا لتدريب الصقور وسيكون على طاولتها مدربين محليين وعرب لاختيار أحدهم.