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الجوية ينفرد بالصدارة بفوزه على امانة بغداد وتعادل النفط والقاسم بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-15T14:06:38+0000
الجوية ينفرد بالصدارة بفوزه على امانة بغداد وتعادل النفط والقاسم بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الإثنين في بغداد مباراتان في الساعة الثانية ظهرا ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز ، جمعت الأولى فريقي نادي امانة بغداد وضيفه نادي القوة الجوية على ملعب الأول ، انتهى اللقاء بفوز الجوية بهدف دون رد جاء عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 30 من المباراة.

 وبهذا الفوز عزز الجوية صدارته ورفع رصيده للنقطة 53 بينما تجمد رصيد الامانة عند النقطة 30 بالمركز الثامن .

وضيف ملعب التاجي المباراة الثانية التي جمعت فريقي نادي النفط وضيفه نادي القاسم ، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف ورفع النفط رصيده للنقطة 35 بالمركز السادس ورفع القاسم رصيده للنقطة 22بالمركز الثامن عشر .

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