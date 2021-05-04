الجوية يلغي يسلم لاعبيه الدفعة الثانية من عقودهم والشرطة تفرض عقوبات بعد النكسة الاسيوية

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية عن تسليمها الدفعة الثانية من عقود لاعبي الفريق الأول للموسم الحالي.

وقال علاء محمد المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز ان رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية شهاب جاهد اكد ان الادارة قررت إلغاء استقطاع جزء من رواتب الهيئة العامة لنادي القوة الجوية.

واضاف ان الهيئة الادارية تعمل لتوفير الأموال للعاملين بالنادي في ظل ميزانية خاوية وديون أهلكت أعرق أندية العراق.

واشار الى ان ادارة النادي تعمل على إعادة ارض الحبيبية، وتسعى لتعزيز النتائج الإيجابية لفريقنا في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس العراق لكرة القدم.

ويواجه فريق نادي القوة الجوية اليوم على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق الديوانية بمباراة مؤجلة، ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة.

من جانبها، تدارست الهيئة الادارية لنادي الشرطة خلال اليومين الماضيين مشاركة فريق الكرة في البطولة الآسيوية التي إنتهت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

وقال حسين الخرساني المنسق الاعلامي لنادي الشرطة لوكالة شفق نيوز، "لقد اتخذت الإدارة القرارات التالية لما فيها مصلحة النادي عمومًا والفريق بشكل خاص":

١- توجيه إنذار نهائي لجميع اللاعبين وضرورة إحترام شعار الكيان الذي يمثلونه بالشكل الذي يؤمن حضورًا تنافسيًا يليق بتاريخ النادي وإنجازاته.

٢- خصم ٥٪؜ من عقد حارس المرمى محمد حميد للموسم الحالي.

٣- اضافة مدرب لياقة ومحلل فني إلى الملاك التدريبي للفريق.

ويواجه الشرطة فريق نفط ميسان في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الممتاز يوم غد في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي، ويحتل الشرطة المركز الرابع برصيد 49 نقطة.