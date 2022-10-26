الجوية يكشف مصير إصابات من أبرز لاعبيه

شفق نيوز / كشفت الإدارة المؤقتة لنادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، موقف أبرز لاعبيه المصابين في فريق كرة النادي المتصدر ترتيب الفرق حالياً بعد انتهاء الجولة الرابعة.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي، علاء محمد، لوكالة شفق نيوز ، إن "اللاعب كرار نبيل متواجد حاليا في إيران لغرض التشخيص الطبي لاصابته، وتبين أنه يعاني من تمزق في العضلة الضامة، ويحتاج إلى راحة سلبية وعلاج طبيعي، فيما سيبدأ عملية التأهيل والعودة إلى الملاعب بعد أسبوعين ، ولا صحة للأخبار التي تشير إلى إصابته على مستوى الركبة".

وبخصوص اللاعب محمد علي عبود، أوضح محمد، أن "بعد إجراء الفحوصات الطبية تبين إصابته بشد عضلي في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن وسيبتعد عن الملاعب مدة قصيرة للراحة".

وبحسب، محمد، سيكون المحترف البرازيلي دانيال فيليبي جاهزا بشكل تام من الناحية البدنية للمشاركة مع الفريق بعد فترة توقف الدوري الممتاز".

ويحتل نادي القوة الجوية، المركز الأول بعد انتهاء الجولة الرابعة، برصيد عشر نقاط من ثلاث مباريات فوز وتعادل وحيد.