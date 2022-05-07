الجوية يكشف سبب غياب احمد إبراهيم عن الملاعب و"يستنكر" قراره "التصعيدي"

شفق نيوز / كشفت إدارة نادي القوة الجوية، يوم السبت، عن منح إجازة مفتوحة للاعب النادي "أحمد ابراهيم" عن الفريق بقرار فني من المدرب، مشيرة الى أن اللاعب "صعّد" من موقفه المطالِب بمستحقاته المالية.

وقال عضو إدارة النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "سبب غياب اللاعب أحمد إبراهيم عن الملاعب هو منح المدرب حكيم شاكر اجازة مفتوحة له نظراً لاعتراضه وعدم تقبله ان يكون جليس دكة البدلاء في إحدى المباريات، ما دفع المدرب لابلاغ الادارة بعدم رغبته بتواجد ابراهيم في الوقت الحالي مع الفريق".

وأضاف كاظم أن "ادارة القوة الجوية وقفت مع قرار المدرب حكيم شاكر ورأت انه اتخذ القرار الصحيح، لان من غير المعقول ان يعترض لاعب على قرارات ورؤية المدرب الفنية".

وتابع عضو إدارة الجوية أن "اللاعب أحمد ابراهيم وفي رد فعل ليس بمحله قدم طلباً للإدارة لتسليم مستحقاته وأمهل الادارة مدة عشرة أيام، وفي حال عدم التسديد فانه سيلجأ للطرق القانونية والمحاكم لاسترداد حقوقه المالية من النادي".

وبيّن كاظم ان "اللاعب إستعجل بقراره غير المدروس"، مبيناً أن "الأمر لا يستوجب تقديم شكوى وأن يتطوّر الموضوع الى هذا الحد، فربما سيتم استدعاؤه بعد أسبوع أو عشرة أيام، إلا ان احمد ابراهيم استعجل بتقديم قرار مطالبته بالمستحقات سيما ان هناك بنوداً تلزم اللاعب بالالتزام بنقاط مدرجة بالعقد".