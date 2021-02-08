سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجوية يقلب خسارته الى فوز أمام الميناء ويعزز وجوده بالصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-08T15:50:01+0000
الجوية يقلب خسارته الى فوز أمام الميناء ويعزز وجوده بالصدارة

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي في بغداد، اليوم الاثنين، المباراة الثانية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت فريقي فريق نادي القوة الجوية وضيفه الميناء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى بفوز فريق القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد للميناء.

وأضاف مراسلنا أن هدف الميناء جاء اولا عن طريق كابتن الفريق حسام مالك، بينما سجل هدف التعديل للجوية اللاعب امجد راضي والذي يعد هدفه الأول بالدوري عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليعود سامح سعيد ليسجل هدف الفوز للجوية.

وأشار إلى أن القوة الجوية بعد هذا الفوز؛ رفع رصيده الى 83 نقطة، محتفظا بالمركز الأول، فيما وتجمد رصيد الميناء عند النقطة الـ20 بالمركز الثاني عشر.

related

جدول مباريات الجولة الرابعة للدوري العراقي

Date: 2020-11-19 10:50:57
جدول مباريات الجولة الرابعة للدوري العراقي

تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

Date: 2019-06-24 21:10:53
تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

نفط الوسط يقفز للمركز الثاني بعد فوزه على الكرخ في الدوري الممتاز

Date: 2020-11-24 13:37:08
نفط الوسط يقفز للمركز الثاني بعد فوزه على الكرخ في الدوري الممتاز

الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

Date: 2019-07-24 16:34:50
الطلبة ينتقد مفاوضات الاندية مع لاعبيه ويعدها "غير شرعية"

الدوري العراقي الممتاز.. انطلاق الجولة السادسة بلقاء يجمع النفط والديوانية غداً

Date: 2020-11-30 09:35:17
الدوري العراقي الممتاز.. انطلاق الجولة السادسة بلقاء يجمع النفط والديوانية غداً

الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

Date: 2020-12-27 09:59:12
الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

بهدف وحيد.. النجف يتغلب على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-02-05 14:19:04
بهدف وحيد.. النجف يتغلب على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز.. القاسم يحتفل بفوزه الأول وزاخو يُمنى بخسارته الاولى على يد الكهرباء

Date: 2020-12-13 13:13:41
الدوري الممتاز.. القاسم يحتفل بفوزه الأول وزاخو يُمنى بخسارته الاولى على يد الكهرباء