الجوية يقلب خسارته الى فوز أمام الميناء ويعزز وجوده بالصدارة

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي في بغداد، اليوم الاثنين، المباراة الثانية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي جمعت فريقي فريق نادي القوة الجوية وضيفه الميناء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى بفوز فريق القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد للميناء.

وأضاف مراسلنا أن هدف الميناء جاء اولا عن طريق كابتن الفريق حسام مالك، بينما سجل هدف التعديل للجوية اللاعب امجد راضي والذي يعد هدفه الأول بالدوري عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليعود سامح سعيد ليسجل هدف الفوز للجوية.

وأشار إلى أن القوة الجوية بعد هذا الفوز؛ رفع رصيده الى 83 نقطة، محتفظا بالمركز الأول، فيما وتجمد رصيد الميناء عند النقطة الـ20 بالمركز الثاني عشر.