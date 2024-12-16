الجوية يقفز للمركز الأول بفوز قاتل في دوري النجوم
شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق نفط
ميسان بهدف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لدور نجوم العراق لكرة
القدم .
المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي
عند الساعة من2:30 بعد ظهر اليوم الاثنين،
انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف واستمرت النتيجة على حالها في
الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+4 ليسجل صفاء هادي هدفاً قاتلاً للصقور من راسية
رائعة.
وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 21
ليقفز للمركز الاول بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة بالمركز الخامس .
وتقام في الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين على اديم
ملعب الشعب الدولي ، مباراة مؤجلة ثانية ضمن الجولة ذاتها تحمع فريقي نادي الشرطة
وضيفه نادي دهوك