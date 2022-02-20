الجوية يقفز للمركز الرابع بفوزه على نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على فريق نفط ميسان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز.

سجل القوة الجوية هدفه الأول في الدقيقة السابعة من الشوط الاول عن طريق قائد الفريق حمادي احمد، وتمكن لاعب نفط ميسان عباس بديع من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 56 من عمر اللقاء. وفي الدقيقة 83 سجل علاء عباس هدف التقدم الثاني للقوة الجوية.

وضيف ملعب ميسان الدولي عصر اليوم مباراة فريق نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي القوة الجوية ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 41 بالمركز الرابع بالمركز ، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 25 بالمركز الرابع عشر .