الجوية يقسو على النفط والكرخ يحقق الانتصار على نفط البصرة

شفق نيوز/ تمكن فريق القوة الجوية يوم الاثنين، من تحقيق الفوز على فريق النفط بنتيجة 4 - 1 ضمن منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدفين لهدف، سجل فريق النفط اولا في الدقيقة 8 براسية المحترف سامسون دير غاباديبو، وجاء هدف التعديل للقوة الجوية في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب حسين جبار، وفي الدقيقة 43 سجل ايمن حسين هدف القوة الجوية الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح ليعزز صدارته في ترتيب هدافي دوري النجوم إلى الهدف 15.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثالث عن طريق الهداف أيمن حسين في الدقيقة 52 ليرفع رصيده للهدف 16 في صدارة قائمة هدافي دوري نجوم العراق ، وفي الدقيقة 68 سجل القوة الجوية هدفه الرابع بهاتريك ايمن حسين الذي أخطأ في تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء للجوية وبعد ارتدادها من حارس مرمى النفط عاد أيمن ليودعها داخل مرمى النفط.

وشهد اللقاء طرد لاعب النفط المحترف سامسون دير غاباديبو في الدقيقة 90+7 لتراكم البطاقات.

وفي مباراةٍ اخرى ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكرخ على مضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب الميناء في البصرة .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما سجل الكرخ اولا عن طريق ابو بكر جبريل وعادل النتيجة لنفط البصرة اللاعب بنيامين اكياري في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني أضاف الكرخ هدفا ثانٍ عن طريق ابو بكر جبريل في الدقيقة 83.