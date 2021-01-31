الجوية يفوز على النفط برباعية نظيفة بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على فريق النفط بأربعة اهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لدوري الكرة العراقي الممتاز.

ورفع الجوية رصيده للنقطة 32 بالمركز الاول، وتجمد رصيد فريق النفط عند النقطة 23 بالمركز السابع.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

وشهد الشوط الاول تسجيل اربعة اهداف، سجل النفط اولا عن طريق محمد داوود بعدها سجل ايمن حسين هاترك ثلاثة اهداف، وفي الشوط الثاني عزز كرار علي النتيجة للجوية بتسجيله هدفاً رابعاً.