الجوية يفوز على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، مباراة واحدة بين فريقي نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي الكهرباء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم انتهى اللقاء بفوز فريق نادي القوة الجوية 2-0.

وجاء الهدف الاول للقوة الجوية عن طريق منتظر عبد الامير في الدقيقة الخامسة والعشرين من الشوط الاول ، وفي الدقيقة السابعة والخمسين سجل القوة الجوية هدفه الثاني عن طريق مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة؛ رفع الزوراء رصيده للنقطة الخامسة والعشرون بالمركز الثالث مؤقتاً بانتظار نتيجة الزوراء وزاخو يوم غد، بينما تجمد رصيد فريق نادي الكهرباء عند النقطة الرابعة عشر بالمركز العاشر.