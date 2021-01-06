الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق القوة الجوية بكرة القدم، يوم الأربعاء، من الفوز على فريق الكرخ بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 25 بالمركز الثاني فيما تجمد الكرخ عند النقطة 14 بالمركز الثالث عشر.

كما تعادل فريقا النفط والشرطة بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 24 بالمركز الثالث، ورفع النفط رصيده للنقطة السابعة عشر بالمركز الثامن.

وفي اللقاء الثالث تعادل المتصدر نفط الوسط مع الصناعات الكهربائية بهدف لكل منهما، وحافظ نفط الوسط على صدارة الدوري رغم التعادل ورفع رصيده للنقطة 27 نقطة، بينما رفع الصناعات رصيده للنقطة العاشرة بالمركز الثامن عشر.