سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-06T13:17:24+0000
الجوية يفوز على الكرخ وتعادلان في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق القوة الجوية بكرة القدم، يوم الأربعاء، من الفوز على فريق الكرخ بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 25 بالمركز الثاني فيما تجمد الكرخ عند النقطة 14 بالمركز الثالث عشر.

كما تعادل فريقا النفط والشرطة بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 24 بالمركز الثالث، ورفع النفط رصيده للنقطة السابعة عشر بالمركز الثامن.

وفي اللقاء الثالث تعادل المتصدر نفط الوسط مع الصناعات الكهربائية بهدف لكل منهما، وحافظ نفط الوسط على صدارة الدوري رغم التعادل ورفع رصيده للنقطة 27 نقطة، بينما رفع الصناعات رصيده للنقطة العاشرة بالمركز الثامن عشر.

related

انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

Date: 2020-12-26 07:57:23
انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

نفط الوسط يتمسك بالصدارة والحدود يتعادل مع السماوة

Date: 2020-12-27 13:13:26
نفط الوسط يتمسك بالصدارة والحدود يتعادل مع السماوة

فوز السماوة على الكهرباء والحدود على النجف بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-01 13:51:32
فوز السماوة على الكهرباء والحدود على النجف بدوري الكرة الممتاز

أول خسارة للجوية على يد بغداد.. والزوراء يجتاز الحدود

Date: 2020-11-28 14:45:25
أول خسارة للجوية على يد بغداد.. والزوراء يجتاز الحدود

التطبيعية تغيّر موعد مباراتين بسب النقل التلفزيوني

Date: 2020-12-10 21:02:08
التطبيعية تغيّر موعد مباراتين بسب النقل التلفزيوني

على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

Date: 2020-11-13 14:16:56
على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

خمس مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

Date: 2021-01-02 06:37:47
خمس مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

نفط الوسط يتصدر الدوري بفوزه على اربيل

Date: 2020-11-28 17:34:01
نفط الوسط يتصدر الدوري بفوزه على اربيل