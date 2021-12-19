الجوية يفوز على الجامعة ودياً ويستعد للقاء نفط البصرة بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي القوة الجوية ودياً على فريق نادي الجامعة بثلاثية نظيفة دون رد ، وذلك خلال المباراة التي اقيمت مساء اليوم الاحد.

وسجلت الأهداف عن طريق شريف عبد الكاظم واحمد عبد الرزاق هدفين، ويعاود فريق القوة الجوية يوم غد تدريباته على ملعبه بالنادي .

ويستضيف فريق القوة الجوية فريق نفط البصرة يوم الاربعاء المقبل في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة وخمس واربعين دقيقة لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وقاد المهاجم حمادي احمد فريقه القوة الجوية إلى فوز ثمين على مضيفه اربيل بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى احداثه على ملعب نادي دهوك لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز .

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد انتهاء الجولة 13.