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الجوية يفوز برباعية نظيفة على التاجي ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T19:18:15+0000
الجوية يفوز برباعية نظيفة على التاجي ودياً

شفق نيوز / تغلب فريق نادي القوة الجوية، على نظيره التاجي، يوم الخميس، بأربعة أهداف نظيفة في مباراة ودية.

وسجل أهداف اللقاء، أحمد عبد الرزاق هدفين، وأحمد زامل هدفين.

وقال المنسق الإعلامي للناي، علاء محمد، لوكالة شفق نيوز ، إن "المباراة شهدت مشاركة جميع اللاعبين ومن ضمنهم علاء عباس والمحترف الملتحق حديثاً النيجيري ايدو موسيز".

وأضاف محمد، أن "هذه المباراة تأتي ضمن استعداد فريق القوة الجوية للدخول في منافسات الدوري العراقي الممتاز الذي يشهد توقفا بسبب ارتباط المنتخبات الوطنية الثلاثة باستحقاقات خارجية".

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