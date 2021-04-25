الجوية يفقد خدمات لاعبين مهمين في لقائه غدا أمام الشارقة الإماراتي

شفق نيوز/ اكد علي زغير مشرف فريق القوة الجوية، أن الفريق سيفقد خدمات عدد من لاعبيه في مباراته المقبلة أمام الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا بسبب الاصابة في المواجهة الاخيرة امام تراكتور الايراني.

وقال زغير لوكالة شفق نيوز؛ انه تم اجراء الفحوصات الطبية للاعب احسان حداد وتبين أنه أصيب بتمزق في رباط الكاحل وتم تجبيس قدمه اليسرى ويحتاج إلى سبعة أيام للعودة إلى الملاعب.

وأضاف؛ كما اجريت ايضاً الفحوصات الطبية للاعب حمادي احمد كابتن الفريق ومهاجمه وتبين أنه يعاني من شد في العضلة الضامة وسيغيب عن المباراة القادمة.

ولفت إلى ان اللاعب ايمن حسين غادر المستشفى مساء أمس السبت بعد اجراء عملية جراحية في الوجه وهو الآن بصحة جيدة ويتواجد لمشاهدة تمارين الفريق.

من جانب اخر؛ اكد زغير ان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وافق على طلب نادي القوة الجوية الرياضي بارتداء الشارات السوداء في مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي يوم غد الاثنين القادم لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا حزناً على رحيل حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون.

وكان القوة الجوية خسر امام تراكتور الايراني في الجولة الرابعة بدوري ابطال اسيا 0-1 وشهد اللقاء طرد مدافع الجوية ميثم جبار.