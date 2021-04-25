سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجوية يفقد خدمات لاعبين مهمين في لقائه غدا أمام الشارقة الإماراتي

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-25T07:08:29+0000
الجوية يفقد خدمات لاعبين مهمين في لقائه غدا أمام الشارقة الإماراتي

شفق نيوز/ اكد علي زغير مشرف فريق القوة الجوية، أن الفريق سيفقد خدمات عدد من لاعبيه في مباراته المقبلة أمام الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا بسبب الاصابة في المواجهة الاخيرة امام تراكتور الايراني.

وقال زغير لوكالة شفق نيوز؛ انه تم اجراء الفحوصات الطبية للاعب احسان حداد وتبين أنه أصيب بتمزق في رباط الكاحل وتم تجبيس قدمه اليسرى ويحتاج إلى سبعة أيام للعودة إلى الملاعب.

وأضاف؛ كما اجريت ايضاً الفحوصات الطبية للاعب حمادي احمد كابتن الفريق ومهاجمه وتبين أنه يعاني من شد في العضلة الضامة وسيغيب عن المباراة القادمة.

ولفت إلى ان اللاعب ايمن حسين غادر المستشفى مساء أمس السبت بعد اجراء عملية جراحية في الوجه وهو الآن بصحة جيدة ويتواجد لمشاهدة تمارين الفريق.

من جانب اخر؛ اكد زغير ان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وافق على طلب نادي القوة الجوية الرياضي بارتداء الشارات السوداء في مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي يوم غد الاثنين القادم لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا حزناً على رحيل حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون.

وكان القوة الجوية خسر امام تراكتور الايراني في الجولة الرابعة بدوري ابطال اسيا 0-1 وشهد اللقاء طرد مدافع الجوية ميثم جبار.

related

القوة الجوية يخسر أمام تراكتور الإيراني في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا

Date: 2021-04-23 17:01:47
القوة الجوية يخسر أمام تراكتور الإيراني في الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا

القوة الجوية والشرطة يخوضان منافسات أبطال آسيا بشعار "الفوز"

Date: 2021-04-12 08:54:39
القوة الجوية والشرطة يخوضان منافسات أبطال آسيا بشعار "الفوز"

القوة الجوية: إصابة أيمن حسين غير مقلقة وسيشارك في لقاء باختكور الاوزبكي

Date: 2021-04-15 10:07:19
القوة الجوية: إصابة أيمن حسين غير مقلقة وسيشارك في لقاء باختكور الاوزبكي

القوة الجوية يعلن رغبته باستضافة المجموعة الثانية للملحق الآسيوي في البصرة

Date: 2021-02-15 07:21:21
القوة الجوية يعلن رغبته باستضافة المجموعة الثانية للملحق الآسيوي في البصرة

في ابطال اسيا.. الجوية يسمّي فرطوس مدرباً "شكلياً" وأوديشو يقود الفريق من الكواليس

Date: 2020-12-08 15:45:58
في ابطال اسيا.. الجوية يسمّي فرطوس مدرباً "شكلياً" وأوديشو يقود الفريق من الكواليس

ايوب اوديشو يشيد بالفريق الاوزبكي ويعد جمهور الجوية بـ"تقليل الأخطاء"

Date: 2021-04-16 14:32:58
ايوب اوديشو يشيد بالفريق الاوزبكي ويعد جمهور الجوية بـ"تقليل الأخطاء"

إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

Date: 2021-04-09 17:21:02
إدارة الجوية تقنع أيوب اوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق

أبطال آسيا.. الجوية يعادل باختكور الأوزبكي ويحصد أول نقاط البطولة

Date: 2021-04-17 17:14:57
أبطال آسيا.. الجوية يعادل باختكور الأوزبكي ويحصد أول نقاط البطولة