الجوية يفصح تفاصيل فشل تعاقده مع فييرا

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، أنها ألغت فكرة التعاقد مع فييرا لتدريب الصقور وسيكون على طاولتها مدربين محليين وعرب لاختيار أحدهم.

واوضح المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز، الاسباب الحقيقية حول إلغاء الاتفاق، قائلا إن "كانت الادارة قد قدمت عرضا عن طريق وكيل أعمال فييرا وقد كان الرد من قبل فييرا بالإجابة شرط الموافقة على جلب مدرب لياقة برازيلي اسمه كاردس وتمت الموافقة".

واضاف، "لقد تفاجئت الادارة باعتذار فييرا بشكل غير مباشر ومبطن بالرفض عبر موقعه الشخصي".

واكد بان "الادارة ستعقد اجتماعاً مهما اليوم لمناقشة عدد من الامور التي تخص مشوار الفريق وكذلك مناقشة أسماء عدد من المدربين لاختيار أحدهم ليقود الفريق".