الجوية يفسخ عقد محترف سويسري "لعدم القناعة".. ويكشف موقف "بوكاسي"

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن فسخ عقدها مع المحترف السويسري "لولالا رايل" لعدم قناعة الجهاز الفني به.

وقال مشرف الفريق احمد خضير، لوكالة شفق نيوز، إنه تم بشكل رسمي فسخ عقد اللاعب السويسري "لولالا" لعدم قناعة الكادر التدريبي برئاسة قحطان جثير باداء اللاعب، مبينا ان فسخ عقده تم بالتراضي.

واوضح ان اللاعب "لولالا" غادر الى سويسرا بعد اتمام كافة الاجراءات الاصولية للجانبين الاداري والمالي.

وكانت إدارة نادي القوة الجوية قد أعلنت عن تعاقدها مع المحترف السويسري "لولالا" قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الشتوية.

وتمت صفقة المهاجم "لولالا رايل" لتمثيل الفريق خلال مرحلة الإياب من الدوري العراقي وأيضا دوري أبطال آسيا .

من جانب اخر كشف احمد خضير، سبب تبديل لاعب فريق القوة الجوية المحترف الجزائري محمد المهدي بوكاسي في النصف الساعة الاولى من الشوط الاول من مباراة الفريق امام نادي النفط.

وأوضح أن اللاعب لم يخرج من المباراة متاثراً بحرارة الاجواء كما اعتقد البعض، إلا أنه تعرض لاصابة بعينه خلال النصف الساعة الاولى من المباراة، ما أفقده القدرة على مواصلة اللعب، وتم تبديله .

وتعادل فريق القوة الجوية امام مضيفه النفط في مباراة يوم امس الاربعاء، ضمن الجولة 35 لدوري الكرة العراقي الممتاز.