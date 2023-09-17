الجوية يعلن نصف جاهزيته لمواجهة سباهان الإيراني ويعول على أرض أربيل

شفق نيوز / علق مدرب القوة الحوية أيوب اوديشو، على مواجهة فريقه المقررة أمام سباهان أصفهان الإيراني، مساء غد الاثنين، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال اوديشو، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز: "أمامنا طموحنا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، لتكون انطلاقة لبقية المباريات"، مضيفاً أن "إصابة (شريف عبد الكاظم) شكلت صدمة للقوة الجوية، لكن هناك تعويل على اللاعبين في تطبيق أفكار الكادر التدريبي للحد من خطورة سبهان".

وأوضح أن "هناك مساع لتحويل الإحباط الذي كان بسبب عدم اللعب على ملعب الفريق، إلى نجاح من خلال ملعب أربيل"، لافتاً إلى أن "فريق سبهان جاهز بنسبة 100٪؜ من خلال تصدره للدوري الإيراني وأيضا من خلال معسكر تدريبي كان في روسيا، بينما القوة الجوية جاهز بنسبة 60٪؜ لكن تطبيق الواجبات بشكل صحيح يقلل من خطورة سبهان".

وأشار إلى أن "تأخر التحاق اللاعبين في معسكر الفريق أثر على مستوى التحضيرات، لكن المهم هو العمل السريع واستغال الوقت"، مؤكداً أن "جماهير الجوية في أربيل كبيرة وهذا ما يدفعنا لتقديم الأفضل".

وقبل ذلك، أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المؤتمر التنسيقي الخاص بمباراة فريقي القوة الجويّة وسباهان، والتي ستقام مساء يوم غد الاثنين، لحساب الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيرتدي فريق القوة الجوية اللون الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر، بينما سيرتدي نادي سباهان اللون الأصفر الكامل، فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.