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الجوية يعلن غياب أيمن حسين عن الافتتاح ويؤكد سعيه لنيل اللقب

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-21T10:08:25+0000
الجوية يعلن غياب أيمن حسين عن الافتتاح ويؤكد سعيه لنيل اللقب

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي القوة الجوية بأنها تسعى لإبقاء الفريق بالصدارة والتتويج بلقب الدوري لهذا الموسم بعد المستوى الجيد والنتائج الطيبة التي تحققت في المرحلة الاولى.

وقال هيثم كاظم امين سر النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة وبالتنسيق مع المدرب ايوب اوديشو وكادره المساعد تسعى للمحافظة على الصدارة وان يكون هدفها الأول هو لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم.

واضاف كاظم؛ ان الفريق مع انطلاقة المرحلة الثانية يعاني من إصابات عدد من أهم اللاعبين ومنهم اصابة هداف البطولة لحد الآن ايمن حسين، مؤكدا ان ايمن في مرحلة الاستشفاء ومن المؤمل انه سيغيب عن لقاء الثلاثاء أمام الكهرباء في افتتاح المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

واشار الى ان لاعبين بدلاء لا يقلون شأنا عن الأساسيين سيكونون في تشكيلة الفريق في المباراة المهمة المقبلة.

ولفت الى ان الادارة في تفاوض مع أثنين من اللاعبين المحترفين البارزين رفض الإفصاح عنهما لحين تأكيد الاتفاق، مشيرا إلى أن أحدهم من قارة أمريكا اللاتينية واخر اسيوي.

وبين ان الادارة أضافت عددا من اللاعبين الجدد بعد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويتصدر فريق القوة الجوية قائمة ترتيب الفرق برصيد 41 نقطة بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري الكروي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن اقرب منافسه الزوراء برصيد 36 نقطة.

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