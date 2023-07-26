الجوية يعلن عن موافقة الآسيوي على اختيار "فرانسو حريري" أرضاً له في دوري الأبطال

شفق نيوز /قدم نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الأربعاء، طلباً رسمياً للاتحاد الآسيوي، لخوض مبارياته على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل، بدلاً من ملعب جذع النخلة في البصرة، في منافسات دوري أبطال آسيا المقبلة.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن طلب النادي هذا جاء بسبب الأجواء"، مؤكداً أن "مساعي إدارة النادي لم تذهب سدى، فقد وافق الاتحاد الآسيوي مبدئياً لخوض المباريات على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وأضاف كاظم، أن "الاتحاد الآسيوي أكد موافقته لطلب الجوية اللعب على ملعبه الذي يرغب لا سيما وأن مدينة أربيل تمتلك ملعباً جيداً وفق مواصفات جيدة".

وأشار إلى إكمال جميع الموافقات الرسمية على الملعب، خلال أسبوع، ليعتمد رسمياً لخوض مباريات القوة الجوية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا".

يذكر أن فريق القوة الجوية، سيكون ممثل العراق الوحيد في بطولة دوري أبطال آسيا، والمزمع انطلاقها خلال شهر أيلول المقبل.

وزار وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 19 تموز 2023، ملعب جذع النخلة، في محافظة البصرة، للاطلاع على جاهزيته كونه كان مقرراً أن يحتضن مباريات نادي القوة الجوية الرياضي، في دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة.

وكان فريق القوة الجوية، قد تأهل أمس الثلاثاء، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العراق، بعد فوزه على الزوراء بركلات الترجيح 3-2.