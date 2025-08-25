الجوية يعسكر في مصر استعدادا لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

وصل فريق القوة الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة، ظهر الاثنين وذلك للدخول في معسكر تدريبي هناك، استعداداً لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وسيخوض فريق القوة الجوية عدداً من المواجهات الودية مع أندية مصرية لوقوف المدرب العماني رشيد جابر، على مستويات اللاعبين وإعدادهم بشكل جيد قبل انطلاق دوري نجوم العراق.

وكانت إدارة نادي القوة الجوية، قد أتاحت الوحدة التدريبية الأخيرة للفريق أمس الأحد، أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط، وذلك لتمكينهم من تغطية جزء من التدريب.