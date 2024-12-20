الجوية يعزز صدارته لدوري النجوم بفوزه في مباراة مؤجلة

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية، على ضيفه نوروز، بهدفين دون مقابل، يوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق القوة الجوية هدفه في الدقيقة 55 برأسية جميلة من علاء عباس، واحتسب حكم اللقاء محمد سلمان ركلة جزاء للقوة الجوية تمكن من تنفيذها اللاعب علاء عباس بنجاح في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة، عزز القوة الجوية صدارته بعد أن رفع رصيده للنقطة 24، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 8 بالمركز 18 .

وشهد اللقاء حدوث خلل فني في إنارة ملعب الشعب الدولي، في الشوط الأول تسبب في توقف مباراة الفريقين استمر لدقائق، قبل أن يتم إصلاح الخلل واستئناف المباراة مجدداً.