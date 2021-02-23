الجوية يعزز صدارته في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الكهرباء بهدف دون مقابل، في افتتاح الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري كرة القدم الممتاز.

وجرت المباراة على ملعب التاجي في بغداد ظهر اليوم، والتي انتهت بهدف دون رد سجله المهاجم وكابتن القوة الجوية حمادي احمد في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول.

وبهذا الفوز عزز القوة الجوية صدارته ورفع رصيده للنقطة 44 بينما تجمد رصيد فريق نادي الكهرباء عند النقطة 20 بالمركز الرابع عشر.

وكان فريق نادي القوة الجوية تصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 41 نقطة.