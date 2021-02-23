سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجوية يعزز صدارته في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-23T13:15:14+0000
الجوية يعزز صدارته في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الكهرباء بهدف دون مقابل، في افتتاح الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري كرة القدم الممتاز.

وجرت المباراة على ملعب التاجي في بغداد ظهر اليوم، والتي انتهت بهدف دون رد سجله المهاجم وكابتن القوة الجوية حمادي احمد في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول.

وبهذا الفوز عزز القوة الجوية صدارته ورفع رصيده للنقطة 44 بينما تجمد رصيد فريق نادي الكهرباء عند النقطة 20 بالمركز الرابع عشر.

وكان فريق نادي القوة الجوية تصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الاولى برصيد 41 نقطة.

related

فوز القوة الجوية وأمانة بغداد على الكهرباء والكرخ بدوري القدم العراقي

Date: 2019-10-21 16:51:57
فوز القوة الجوية وأمانة بغداد على الكهرباء والكرخ بدوري القدم العراقي

اتحاد القدم يحدد مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس

Date: 2019-06-03 17:45:28
اتحاد القدم يحدد مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس

الزوراء يهزم الجوية برباعية ويتأهل لنهائي الكأس

Date: 2019-06-11 20:48:07
الزوراء يهزم الجوية برباعية ويتأهل لنهائي الكأس

اتحاد القدم يحدد موعد نهائي كأس العراق

Date: 2019-07-17 16:33:02
اتحاد القدم يحدد موعد نهائي كأس العراق

انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي

Date: 2019-09-18 17:55:10
انتصارات للقوة الجوية والكرخ والقاسم ونفط الوسط بافتتاح الدوري العراقي

القوة الجوية يهزم اربيل بثلاثية نظيفة

Date: 2021-01-17 14:55:28
القوة الجوية يهزم اربيل بثلاثية نظيفة

أربيل يخرج بنقطة من مستضيفه الكهرباء

Date: 2019-09-26 17:53:20
أربيل يخرج بنقطة من مستضيفه الكهرباء

التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

Date: 2020-11-21 08:54:26
التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية