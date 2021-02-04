الجوية يعزز صدارته بفوزه على الطلبة واربيل يخسر أمام نفط البصرة

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية، يوم الخميس، الفوز على فريق الطلبة بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الجوية عزز تصدره 35 نقطة بعد فوزه على الطلبة بهدف نظيف سجله أيمن حسين. بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 15 بالمركز 16.

وفي لقاء آخر جرى في ملعب فرانسو حريري خسر فريق اربيل أمام ضيفه القادم من جنوب العراق نفط البصرة بنتيجة 0 -1.

واشار مراسلنا إلى أن نفط البصرة عزز رصيده للنقطة 20 في المركز العاشر، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 19 بالمركز الحادي عشر.