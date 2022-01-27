الجوية يظفر بخدمات "كوني" قادما من النجف

شفق نيوز/ وقع مهاجم نادي النجف، احمد لفته الملقب "كوني"، يوم الخميس، على عقد يقضي بانضمامه الى نادي القوة الجوية.

وذكر كوني لوكالة شفق نيوز، انه "وقع على عقد يقضي بانضمامه لنادي القوة الجوية خلال المرحلة المقبلة من الدوري العراقي للموسم الحالي فقط".

وبين، ان "عقده انتهى مع نادي النجف بالتراضي، بسبب الازمة المالية التي تحيط بالنادي في الوقت الحالي وعدم قدرته على تجديد العقد معه لموسم جديد".

وسجل كوني الموسم الحالي 3 أهداف فقط في المرحلة الأولى بسبب عدم مشاركته في غالبية المباريات، فيما سجل الموسم الماضي 15 هدفا.

وكانت إدارة نادي القوة الجوية قد تعاقدت مع اللاعب منتظر محمد جبر قادما من الزوراء وذلك لتعزيز صفوف الفريق للمشاركة في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وكذلك بمنافسات دوري أبطال آسيا، وكان القوة الجوية فشل بضم ثنائي المنتخب الوطني ياسر قاسم وشيركو كريم لارتباطهما مع ناديهما بعقود.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم حددت فترة الانتقالات الشتوية وتسجيل اللاعبين ابتداءً من يوم (2022/1/1) ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم (2022/1/28).