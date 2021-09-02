الجوية يضرب موعداً مع الزوراء في نهائي دوري الأشبال لكرة القدم

شفق نيوز / تأهل فريق أشبال القوة الجوية، مساء الخميس، إلى نهائي مسابقة دوري الأشبال، وضرب موعداً مع فريق الزوراء في مباراة تحدد من قبل لجنة المسابقات بوقت لاحق.

واستفاد أشبال الصقور، من تعادل الطلبة والمشاهدة، بهدف لمثله، ضمن منافسات دوري الأشبال، ليضمن تأهله لنهائي البطولة.

وكان التعادل السلبي من دون أهداف سيد الموقف في لقاء القوة الجوية والطلبة في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب نادي الطلبة الرياضي لحساب الجولة الثانية من الأدوار النهائية لدوري الأشبال.

ويتصدر فريق القوة الجوية بمجموعته برصيد أربع نقاط، بينما يحتل الطلبة المركز الثاني بنقطة واحدة، في حين يحتل فريق المشاهدة المركز الثالث من دون نقاط.